Al lavoro per migliorare la strada vecchia che porta al lago di Antrona

Migliorie per la strada vecchia che porta al lago di Antrona. “Dopo l'ampliamento della sede stradale con la realizzazione di un parcheggio all’esterno dell’ingresso del Campeggio Le betulle -segnala valleantrona.com-, ora il miglioramento su alcuni tratti stretti e scomodi per garantire una migliore sicurezza per il transito di pedoni e autovetture”. La zona è molto frequentata durante il periodo estivo, da qui la decisione dell'amministrazione di sistemare il tratto in questione.

(Foto valleantrona.com)