Blu Service, nuovo incontro in Prefettura, ma pesa l'assenza di Bialetti

“Oggi Bialetti non si è presentata all'incontro convocato in Prefettura, stigmatizziamo questo atteggiamento da parte di un'azienda nata sul nostro territorio dove ha fatto la sua fortuna”. E' il commento a caldo di Michele Piffero della Filcams Cgil No Vco dopo il nuovo tavolo in Prefettura che ha visto l'assenza di Bialetti. “Hanno mandato una mail pec dove dicevano di ritenere inutile la loro presenza” sottolinea Piffero.

“Temiamo che la mancata partecipazione sia sinonimo di disimpegno rispetto alla paventata possibilità di proseguire con l'affidamento della commessa per l'assemblaggio della moka. La riunione odierna conferma i nostri timori” sottolinea Piffero che insieme al collega Massimo Guaschino di Fisascat Cisl Piemonte Orientale sta seguendo la vicenda dei lavoratori di Blu Service.

“L'azienda ha aperto la procedura di Cassa integrazione per i 39 lavoratori . La prossima settimana ci incontreremo con Blu Service per fare il punto della situazione ma chiariamo sin d'ora che metteremo in campo ogni azione per salvaguardare i posti di lavoro” sottolineano Piffero e Guaschino.