Assemblea e cena per gli ex Alberghiero Rosmini e Baita dei Congressi

Gli ex allievi ed ex docenti dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola e della Baita dei Congressi di Macugnaga si ritroveranno alla scuola domese il 21 novembre 2022 per l’Assemblea e la cena ufficiale a loro dedicata.

La serata è promossa dall’associazione Ex Allievi, presieduta da Danilo Bortolin (chef del Grand Hotel Majestic di Verbania) nata nel 2015 per radunare gli “ex” e favorirne l’amicizia e le opportunità di carriera e sviluppo culturale e professionale, nonché contribuire alla crescita della scuola alberghiera di Domodossola.

L’evento si aprirà alle ore 19 con l’assemblea annuale dell’Associazione, con l’approvazione dei programmi di attività e dei bilanci del sodalizio. Alle ore 20 seguirà l’ormai tradizionale cena preparata e servita dagli attuali allievi e docenti dell’Alberghiero.

Nel corso della serata sarà presentato il Career Report autunno 2022, che mostrerà un’istantanea sulle carriere dei recenti diplomati e in generale degli ex allievi nel mondo, frutto del “Patto per la Carriera” recentemente siglato fra scuola e associazione. Quest’ultima premierà durante l’evento anche alcuni ex allievi distintisi per il loro lavoro e la loro intraprendenza, e le migliori esperienze di lavoro estivo tra i ragazzi in corso di studi. Verrà anche reso noto il nuovo logo dell’associazione. Il costo della cena è di 45,00 euro, comprensivi della quota associativa annuale.

Per prenotazioni entro il 15 novembre telefonare allo 0324.482152, 349.1348170 (Whatsapp o SMS) oppure scrivere a exallievi@alberghierorosmini.it.

www.alberghierorosmini.it/exallievi