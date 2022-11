Strategie di trading: ecco le piattaforme più gettonate per investire oggi

Gli investitori moderni sfruttano spesso il trading online per operare in autonomia sui mercati finanziari. Molte società finanziarie hanno sviluppato delle piattaforme digitali semplici da utilizzare e dotate di un’interfaccia grafica intuitiva e ciò ha reso possibile ampliare la platea di potenziali investitori. I numeri in crescita del trading nel nostro paese sono supportati in gran parte da clienti con piccoli capitali: questi hanno scelto infatti di non limitarsi a risparmiare denaro, ma di provare a ottenere dei profitti con il capitale raccolto nel tempo.

Il trading online offre dunque delle reali possibilità di investimento e di guadagno, ma mette gli investitori di fronte a dei rischi finanziari. Per iniziare a muoversi all’interno dei mercati, è bene innanzitutto scegliere l’intermediario a cui affidarsi. A questo proposito, un aiuto arriva dalla guida alle migliori piattaforme per il trading disponibile su Piattaformetradingonline.net, sito web di riferimento nell’ambito della formazione finanziaria, tra i più apprezzati del settore.

Il successo di eToro

Una delle piattaforme più note tra i traders italiani è eToro. Questo broker online è famoso in particolare per la funzione CopyTrader, che ha reso eToro il punto di riferimento italiano per il cosiddetto social trading. I clienti hanno la possibilità di copiare le posizioni e le operazioni finanziarie dei traders esperti, in questo modo dovrebbero riuscire a ottenere delle performance positive fin da subito.

Anche i traders esperti possono commettere degli errori di valutazione, dunque affidarsi alle loro previsioni non assicura il successo dell’investimento. Va detto però che per chi è alle prime armi poter contare sulle analisi di mercato di investitori con esperienza è sicuramente un vantaggio. A ciò si aggiunge che la funzione CopyTrader è gratuita per i clienti che la utilizzano e porta a delle ricompense economiche ai clienti esperti che rendono visibili le loro posizioni finanziarie e le loro strategie di investimento.

Di recente eToro ha aggiunto al suo catalogo di assets anche le criptomonete, dando la possibilità ai suoi clienti di investire anche su questi strumenti finanziari innovativi. Da segnalare l’opportunità di mettere in staking le proprie criptovalute, ovvero di depositare le monete che si hanno in portafoglio e ricevere un interesse sul deposito. Il valore dell’interesse varia a seconda della criptovaluta messa in staking e della durata complessiva del deposito.

Trade.com: caratteristiche e funzionalità

Un’altra piattaforma di trading molto nota tra gli investitori del nostro paese è Trade.com. Questa società è riuscita a conquistare delle quote di mercato spingendo sul trading algoritmico. Grazie a una valutazione dei mercati e dell’andamento dei singoli assets effettuata con l’algoritmo ideato dagli analisti esperti di questo broker, ai clienti sono offerti dei segnali di investimento gratuiti.

I clienti di Trade.com hanno dunque degli strumenti utili per prendere le decisioni finanziarie e per capire come gestire le loro posizioni in maniera ottimale. Va sottolineato che i segnali di trading non devono essere considerati delle previsioni certe, vi è comunque un margine di errore dettato dall’imprevedibilità dei mercati finanziari. E’ utile dunque inserire questi segnali all’interno della propria strategia di trading, ma non bisogna fare affidamento esclusivamente sui consigli di investimento offerti dalla piattaforma.

Capital.com: quello che c’è da sapere

Capital.com è un’altra piattaforma di investimenti online nota per i segnali di trading messi a disposizione dei clienti. Il punto di forza di questo broker è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione delle analisi di mercato e per l’individuazione dei segnali di investimento.

Il processo di analisi dell’intelligenza artificiale diventa sempre più preciso man mano che aumentano i dati complessivamente presi in esame. Il broker mette inoltre a disposizione molto materiale per la formazione, che i clienti possono consultare gratuitamente per accrescere le loro competenze e per informarsi sugli assets di loro interesse prima di aprire delle posizioni.