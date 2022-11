A Domodossola degustazioene ''alla cieca'' del Bettelmatt 2022

Bettelmatt 2022 a confronto. Una degustazione alla cieca dei sette Bettelmatt della stagione corrente, prodotti nei sette differenti alpeggi, per coglierne sfumature e differenza.

Con la partecipazione di Edoardo Raspelli, noto volto televisivo e celebre critico gastronomico, autore e giornalista, in collaborazione con Elena Maffioli, master sommelier ALMA-AIS - consulente e wine educator, Associazione Produttori Bettelmatt e Unione Montana Alta Ossola, si terrà al Ristorante Pizzeria Terminus di Domodossola, un evento per scoprire e degustare i Bettelmatt dei sette alpeggi della stagione 2022.

Il Bettelmatt, dal XIII secolo, epoca della colonizzazione Walser della fascia subalpina, è un prodotto d'eccellenza degli alpeggi delle alte montagne della Val Formazza e Alpe Devero. Siamo sopra i 2000 metri di quota, e gli alpeggi sono posti ai piedi del monte Arbola, al confine con la vicina Svizzera, in Alta Ossola.

Era un formaggio che veniva utilizzato come merce di scambio, per il pagamento di canoni d'affitto o concessioni d'alpeggio, il suo nome, infatti, pare derivi da battel che significa questua, quindi era senz'altro utilizzato per forme di beneficenza, unito a matt, che in tedesco significa pascolo, rende chiaro il significato del nome in: "pascolo della questua".

Durante la serata di lunedì 28 novembre 2022 alle ore 20.00 al Ristorante Pizzeria Terminus si degusteranno alla cieca i sette Bettelmatt della stagione corrente, prodotti nei sette differenti alpeggi; si assaggeranno quindi senza avere inizialmente alcuna informazione su di essi, per valutarli in maniera del tutto imparziale, dando vita così ad un gioco interattivo tra i partecipanti. Terminata la degustazione, guidata da Edoardo Raspelli, si svelerà il nome dell’Alpeggio, il produttore e la sua storia.

A seguire verrà servito un risotto al Bettelmatt e un dolce a sorpresa, il tutto accompagnato dai vini di Cantine Garrone, fiore all’occhiello della produzione vitivinicola ossolana e dal Vermouth Rosso “Vandalo” di Glep Beverages, che nasce sul Lago d’Orta dalla radicata passione di due amici, Ezio Primatesta e Luca Garofalo, per i Beverages artigianali-vintage.

Un evento pensato per avere una panoramica sul Bettelmatt 2022 ma soprattutto per valorizzare e raccontare il territorio ossolano attraverso i suoi storici prodotti.

I produttori di Bettelmatt 2022 sono:

“ALBRUN” di Gianni Matli – Alpe Fprno – Baceno; Silvano Matli – Alpe Forno – Baceno “ALPEN” dei fratelli Pennati – Alpe Vannino – Premia; Gabriele Scilligo – Alpe Toggia/Regina – Formazza; Massimo Bernardini – Alpe Kastel – Formazza; Fausto Bracchi – Alpe Pojala – Premia; Cristina Bravi – Alpe Morasco/Bettelmatt – Formazza; Adolto Olzeri – Alpe Sangiatto – Baceno

Dettagli dell'evento:

Lunedì 28 novembre ore 20.00; Al Ristorante Pizzeria Terminus Piazza Tibaldi 9, Domodossola: Prezzo 50 euro; posti limitati; prenotazionbe obbligatoriua;

Per la prenotazione contattare: Ristorante Pizzeria Terminus 0324248744 | info@ristoranteterminus.it | www.ristoranteterminus.it Elena Maffioli +39 3495464744 | info@elenamaffioli.it | https://www.elenamaffioli.it

Contatti e informazioni:

