Torna il mercato in via Rosmini, Tibaldi e Madonna della Neve: nuove disposizioni per sosta e viabilità

Come già noto ai lettori di Ossolanews da sabato 19 al mercato di Domodossola torneranno i banchi in piazza Tibaldi, via Rosmini e in largo Madonna della Neve. Con il ritorno dei mercatari arrivano anche le nuove disposizioni per la sosta e la viabilità nella zona durante lo svolgimento delle attività degli ambulanti comunicate dalla Polizia Locale di Domodossola, che riportiamo dettagliatamente di seguito.

Regolamentazione temporanea della circolazione - spostamento del mercato in via Rosmini - Piazza Tibaldi - Largo Madonna della Neve - Con ordinanza n.245 del 16.11.2022 il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha disposto la nuova regolamentazione della circolazione, in occasione dello spostamento del mercato, disposto con ordinanza n.238 dell'11.11.2022 del Dirigente dell'Area Attività Produttive.

Dalle ore 06.00 alle ore 18.00 per tutti i Sabati, a decorrere da Sabato 19.11.2022, è prevista l’istituzione temporanea del: Divieto di sosta (Fig. II 74 Art.120) con pannello integrativo “rimozione coatta“ (Mod. II 6/m Art.83), nelle seguenti piazze e vie (ambo i lati, fatta salva diversa specificazione):

• Piazza Matteotti (tutte le aree ad Est della Via Bonomelli e della Stazione Ferroviaria Internazionale, compreso parcheggio antistante supermercato Coop) – rimane disponibile per la sosta regolamentata l’area di Via Sartorio, lato Stazione

• Via Marconi

• Corso Ferraris

• Corso Fratelli Di Dio

• Via Francioli

• Piazza Dell’Oro

• Corso Del Popolo

• Via Garibaldi

• Piazza Tibaldi

• Via Rosmini, unitamente a Largo Madonne Della Neve

• Via Galletti (sino all’intersezione con Vicolo Galletti)

• tutte le aree ricomprese nella ZTL “Borgo della Cultura” ove già vige il divieto di sosta, in funzione della loro qualificazione quali zone a traffico limitato

La ricollocazione dei banchi mercatali comporta inoltre l’istituzione temporanea della chiusura al traffico veicolare, da attuarsi mediante la collocazione di segnaletica mobile indicante il “Divieto di transito", compresi veicoli dei residenti (Fig. II Art. 46 Reg. CdS), dalle ore 6.00 fino al termine delle operazioni di levata del mercato e di pulizia della sede stradale previsto per le ore 18.00 per tutti i Sabati, a decorrere da Sabato 19.11.2022, nelle seguenti vie e piazze:

1. Piazza Cavour, intersezione con Via Marconi (2 transenne) – rimane libero il transito in direzione di Via Gramsci e Via Cadorna

2. Piazza Matteotti, intersezione Con Corso Paolo Ferraris (2 transenne) – rimane libero il transito su Via Bonomelli da e verso Via Gramsci/Via Trabucchi e parcheggio antistante supermercato

3. Corso Paolo Ferraris, intersezioni Con Corso Moneta (4 transenne per ogni lato, finalizzate al contenimento ed all’indirizzamento del transito pedonale sui marciapiedi ed attraversamenti pedonali esistenti, con funzionamento delle lanterne semaforiche invariato)

ed in tutta la viabilità conseguente

4. Corso Fratelli Di Dio

5. Via Marconi

6. Via Francioli

7. Via Vigorelli

8. Piazza Dell’Oro

9. Corso Del Popolo

10. Via Garibaldi

11. Piazza Tibaldi

12. Via Canuto, all’intersezione con Via Monte Grappa/Via Città di Lima (3 transenne, di cui 2 a monte ed una a valle) - rimane libero il transito esclusivamente per i residenti, fino all’intersezione con Via Venezia

13. Via Rosmini, unitamente a Largo Madonne Della Neve

14. Via Galletti, sino all’intersezione con Vicolo Galletti

15. in tutte le aree ricomprese nella ZTL “Borgo della Cultura” ove già vige il divieto di transito, in funzione della loro qualificazione quali zone a traffico limitato

In questi siti ulteriori dovranno invece essere collocati:

• il segnale “direzione obbligatoria sinistra” (Fig. II 80/b Art.122):

16. Intersezione Via Marconi con Piazza Cavour ove occorre indirizzare il flusso veicolare proveniente da Via Binda verso Via Gramsci e Via Cadorna;

• il segnale “direzione obbligatoria destra” (Fig. II 80/c Art.122):

17. Intersezione Via Canuto con Via Monte Grappa, Via Città d Di Lima, ove occorre indirizzare i flussi veicolari verso Via Città di Lima

• i segnali “doppio senso di circolazione” (Fig. II 26 Art.96) unitamente al segnale “strada senza uscita” (Fig. II 26 Art.96):

18. Via Borgnis intersezione con Via Città di Lima;

19. Via Cantarana, intersezione con Corso Moneta, corredato limitatamente a questa via, dal pannello integrativo “Soli residenti in via Cantarana - sabato – durante lo svolgimento del mercato”

Il presente provvedimento abroga le ordinanze dell’Area Polizia Locale n. 283 del 09.11.2021 e n. 287 del 12.11.2021. L’area del mercato alimentare e florovivaistico non è oggetto di riallocazione. Ogni diversa e meno restrittiva regolamentazione temporanea del traffico veicolare, potrà essere disposta dagli operatori della Polizia Locale addetti al controllo dei mercati, qualora il numero di partecipanti dovesse risultare diverso rispetto alle previsioni.