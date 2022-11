Nuova pediatra di libera scelta a Villadossola

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Villadossola danno il benvenuto alla dottoressa Giuseppina Ballardini, pediatra di libera scelta che nei prossimi giorni prenderà servizio a Villadossola. “Felici di avere a disposizione, per i nostri cittadini, e non solo, un servizio apprezzabile che mancava da diverso tempo, le nostre congratulazioni alla D.ssa Ballardini per questo nuovo importante incarico”.

La dottoressa riceverà su appuntamento presso il Centro Medici Insieme in via Roma n. 9 nei seguenti giorni e orari: Lunedi 14-17 Martedì 10.30-13.30 Mercoledì 14-17 Giovedì 10.30-13.30 Venerdì 10.30-13.30