"Il mio piccolo paese avrà da domani una Chiesa fredda"

Eccoci al termine. Cosa calerà da domani nel mio paesino? Il silenzio, niente più campane a festa, solo il freddo rintocco delle ore. Niente più Chiesa aperta per accendere una candela con mio figlio prima di andare a scuola. Mi rimarrà il ricordo della mia parrocchia calda accogliente e silenziosa. Il ricordo del parroco che usciva dal cimitero sommerso dalla neve di gennaio dove aveva appena pregato per i nostri morti...abbandonati pure loro, senza più una parrocchia. Chi dovremo ringraziare? Ma la domanda che a tutti rimarrà insoluta è perché? Cosa c era di così terribile?

Mah di terribile è che un paese di neanche 100 anime avrà una Chiesa fredda.