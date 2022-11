Baceno, auto investe un cervo in pieno giorno

Un cervo è stato investito nel pomeriggio di domenica a Baceno, nei pressi del bivio per Mozzio.

Un automobilista alla guida di una jeep non ha potuto evitare l'impatto con l'animale sbucato all'improvviso sulla strada.Sul posto le forze dell'ordine per dirigere il traffico in atesa della Polizia Provinciale chiamata per la rimozione dell'animale.