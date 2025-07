Preglia, scontro tra un'auto dei Carabinieri e un'utilitaria FOTO

Incidente poco prima delle 11.30 a Preglia. Coinvolte due auto, una pattuglia dei Carabinieri e una utilitaria. L'auto stava uscendo dal parcheggio del supermercato ed immettendosi sulla statale si è scontrata con l'auto dei militari che procedeva verso Crevoladossola. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra gli occupanti dei mezzi.

Disagi al traffico per permettere alla Polizia municipale di Crevoladossola di procedere ai rilievi e per rimuovere l'utilitaria. Auto, bus e mezzi pesanti sono stati fatti passare nel vicino spiazzo del deposito di blocchi di marmo di fronte al supermercato per non interrompere il deflusso del traffico