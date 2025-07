Due escursionisti in difficoltà sul sentiero per l'Alpe Devero soccorsi dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola che, in collaborazione con l'elicottero dei vigili fuoco del reparto volo di Torino hanno tratto in salvo due escursionisti. Intorno alle 11.30 due cinquantenni di nazionalità svizzera e tedesca si sono trovati in difficoltà sul sentiero che dall'Alpe Valle' porta all'Alpe Devero. Individuati grazie alle informazioni da loro fornite, sono stati recuperati dall'elicottero e portati in zona sicura, dove ad attenderli vi era il personale sanitario e i vigili del fuoco. Le loro condizioni di salute sono apparse buone.