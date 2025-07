Volontari Aib del VCO in missione al Sud per l’emergenza incendi estivi

Proseguono anche nel cuore dell’estate le missioni del Corpo Aib a supporto delle campagne antincendio boschivo nelle regioni del Sud Italia. Da oggi è operativo in Puglia, presso la Caserma Jacotenente nel territorio del Gargano, il secondo contingente settimanale nel quale è presente anche una rappresentanza di volontari provenienti dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Il gruppo è impegnato in attività di presidio e sorveglianza del territorio, con interventi di lotta attiva in caso di focolai o emergenze legate agli incendi boschivi, fenomeno purtroppo sempre più frequente nei mesi estivi nelle regioni meridionali.

E l’impegno del VCO non si ferma qui. Il prossimo 31 luglio un nuovo contingente con la presenza di volontari ossolani partirà per la provincia di Cosenza, in Calabria, con le stesse finalità operative: prevenzione, controllo e intervento in un periodo ad alto rischio per la sicurezza ambientale.

Un contributo concreto e prezioso che testimonia la dedizione e la preparazione dei volontari Aib del territorio, capaci di mettere le proprie competenze al servizio della collettività anche ben oltre i confini regionali.