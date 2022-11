Assistenza territoriale, la promessa di Icardi: "Il piano entro il 15 dicembre"

“A breve la Giunta presenterà al Consiglio regionale il Piano sull’assistenza territoriale, su cui si baserà il futuro assetto delle prestazioni in Piemonte”, è l’impegno dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi in quarta Commissione, presieduta dal vicepresidente Domenico Rossi e riunita per l’espressione del parere consultivo sul Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2023-2025.

“Gli standard precovid prevedevano un numero di posti letto di terapia intensiva pari a 0,07 ogni 1.000 abitanti, circa 320 in Piemonte – ha ricordato l’assessore –. La pandemia ha reso necessario incrementare gli standard allo 0,14 ogni mille abitanti e ridefinire i percorsi in ambito emergenziale. Tutte le Aziende hanno iniziato i lavori e al momento sono stati realizzati 77 posti letto in terapia intensiva e 127 in terapia semintensiva, per un totale di 204 posti letto che saranno ulteriormente incrementati di una quarantina di unità entro la fine del 2022. Entro la prima metà del 2023 si raggiungerà il numero programmato”.