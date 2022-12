Trenord, sciopero generale di 24 ore dalle 21 di oggi

Trenord informa che dalle ore 21 del 1 alle ore 21 del 2 dicembre è stato indetto uno sciopero generale di tutte le categorie, pubbliche e private, che potrà generare ripercussioni anche alla circolazione ferroviaria in Lombardia.

L'azienda ferroviaria precisa che:

- Giovedì 1° dicembre arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza

antecedente le ore 21 e orario di arrivo previsto entro le ore 22;

- Nella giornata di venerdì 2 dicembre invece saranno attive le fasce orarie di

garanzia durante le quali viaggeranno i treni presenti nei “Servizi minimi in

caso di sciopero” consultabile sul sito trenord.it.

- Sulle linee del gestore dell’infrastruttura “FerrovieNord SpA” i treni potranno

subire ripercussioni fino alla fine del servizio del giorno 2 dicembre

- Per il solo servizio Aeroportuale, in caso di non effettuazione dei treni, saranno previsti autobus sostitutivi “no-stop”: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it, seguendo gli aggiornamenti in “real-time” tramite l'App. Trenord invitia inoltre a prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni.