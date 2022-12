Cos'è il runner da tavolo e come sceglierlo nella maniera corretta

Oggi gli italiani sono sempre più attenti al design della propria casa, e questa regola vale anche per la sala da pranzo. Qui il runner gioca un ruolo fondamentale, soprattutto per il design, e infatti viene sempre più spesso preferito alle classiche tovaglie. Ma cos'è esattamente un runner da tavola, e come sceglierlo nella maniera corretta? Scopriamolo insieme.

Cos'è e a cosa serve un runner da tavolo?

Un runner è un pezzo di tessuto che viene posizionato su un tavolo con il semplice scopo di abbellirlo. Rispetto alla tovaglia tradizionale, infatti, non ricopre l'intera superficie della tavola e dunque non può proteggerla, ma aggiunge una marcia in più notevole in termini di stile. Questo vale soprattutto se si opta per i runner da tavolo eleganti, che possono essere scelti su negozi online come Ferò per esempio. I materiali migliori? Il lino puro e lo jacquard.

Sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, e possono essere realizzati con diversi materiali. Di conseguenza, è possibile scegliere un runner da tavola in base all'effetto estetico che si desidera ottenere, o basandosi sullo stile scelto per la sala da pranzo o la cucina.

Quando si sceglie un runner, bisogna considerare diversi aspetti, come ad esempio le dimensioni del tavolo. Il runner deve essere abbastanza lungo da coprire l'intera superficie superiore, lasciando un po' di spazio ai lati. Si deve anche tenere conto del colore e del design del runner. Un prodotto dai colori vivaci può dare un tocco di stile ad una tavola neutra, mentre un runner con fantasie può aggiungere un bell'extra ad un tavolo semplice.

Come scegliere un runner da tavola?

Ci sono diversi fattori da considerare quando si sceglie un runner da tavola. Il primo riguarda i materiali, già accennati poco sopra. Come detto, il lino è una delle opzioni migliori proposte da shop come Ferò: è elegante, non costa cifre esorbitanti ed è anche molto facile da pulire. Anche lo jacquard è una buona scelta, soprattutto per chi cerca un'opzione più resistente. Infine, ecco il poliestere: è meno elegante, ma ha delle eccellenti proprietà impermeabili.

Il secondo aspetto riguarda le dimensioni. Di solito i runner hanno delle misure pari a 180 cm x 30 cm, ma ovviamente è possibile trovare molte altre soluzioni in rete. C'è addirittura chi acquista un rotolo di tessuto da tagliare, così da poter personalizzare le dimensioni del runner, adattandole al proprio tavolo da pranzo. Inoltre, online è possibile trovare anche dei set completi, che includono non solo il runner, ma anche le tovaglie, i centrotavola e i tovaglioli.

Come pulire correttamente un runner?

Pulire un runner da tavolo non è sempre facile, soprattutto se parliamo dei tessuti raffinati e delicati. La soluzione migliore in questo caso è lavarli a mano, con un detergente neutro, e poi lasciarli asciugare all'aria aperta. Se si tratta di un runner da tavola in materiali robusti come la iuta, il cotone o il PVC, allora è possibile lavarlo in lavatrice senza grossi problemi. Comunque, conviene sempre attenersi alle indicazioni del produttore.