E.On Energia sponsor della nuova via Rosmini

La nuova via Rosmini ha affascinato anche i rappresentanti della società E.On Energia che hanno chiesto al Comune di pubblicizzare per un anno il proprio marchio e la propria attività con la sponsorizzazione degli interventi di riqualificazione del centro cittadino di Domodossola ed in particolare di Via Rosmini.

Il Comune ha accettato la proposta di E.On mediante l’apposizione di pannelli di piccole dimensioni all’interno del perimetro dell’intervento, che riporteranno lo stemma del Comune. L'azienda verserà per questo al Comune per un anno circa 8 mila e 800 euro provvedendo a divulgare la sponsorizzazione anche tramite il proprio sito internet e canali social. I lavori di riqualificazione di via Rosmini saranno presentati domani mattina.