Seitzinger Alchemica, polemiche per le opere esposte nella cappella del collegio Rosmini

Sta facendo discutere la mostra 'Seitzinger Alchemica' sull'opera di Elisa Seitzinger in programma fino al 5 febbraio a Domodossola. “Un percorso immersivo - si legge nella presentazione - tra sacro e profano che si snoda nello storico Collegio Mellerio Rosmini”.

In proposito l'esorcista della diocesi di Novara don Giovanni Remogna venuto a conoscenza della mostra su segnalazione di alcuni fedeli che gli hanno mostrato le opere esposte, in particolare quelle nella cappella del collegio dedicata all'Immacolata, ha messo nero su bianco una dichiarazione : “Con la presente mi sento di affermare con certezza che i quadri della mostra Seitzinger Alchemica attualmente sita al Collegio Mellerio Rosmini a Domodossola contengono simboli esoterici-magici estranei alla religione e alla cultura della Chiesa Cattolica” .

La lettera dell'esorcista è stata mostrata dai fedeli sia ai padri Rosminiani del Collegio sia al vicario territoriale dell'Ossola don Vincenzo Barone. Don Barone in seguito a questo ha invitato i padri Rosminiani a togliere gli striscioni che pubblicizzano la mostra dal Collegio e le opere contenute nella cappella. Gli striscioni sono stati tolti la vigilia della festa dell'immacolata, come hanno notato i presenti alla cerimonia di inaugurazione dei lavori della riqualificata via Rosmini, poi sono ricomparsi ieri, invece i ritratti dei Santi esposti nella cappella, che pure è ancora consacrata, non sono mai stati tolti. “Quanto potevo fare -spiega don Barone- l'ho fatto, ma l'ultima parola spetta ai rosminiani, in quanto proprietari dell'immobile”. Anche il giornalista ed ex corrispondente dallo Stato del Vaticano Aldo Maria Valli, nel suo blog ha criticato la scelta di esporre i quadri nella cappella del collegio. “Che c'entra il Beato Antonio Rosmini – scrive il giornalista - con l'alchimia l'esoterismo e i Tarocchi?”. Intanto i fedeli che hanno segnalato la mostra all'esorcista ogni domenica si trovano nella cappella del Collegio per la recita del Rosario.

Padre Fausto Gobber amministratore del Collegio a proposito della mostra dice: “Per noi le opere vanno bene. Non c'è nessun segno del diavolo possono stare lì dove sono”.