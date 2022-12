Molte persone non sanno che esiste la possibilità di poter avere accesso a dei servizi di catering anche per quanto riguarda le colazioni di lavoro in ufficio e quindi la consegna delle stesse magari per qualche meeting o per qualche occasione speciale

Le persone sicuramente conoscono i servizi di catering e su questo non ci sono dubbi, ma le conoscono per quanto riguarda per esempio la possibilità di organizzare dei piccoli o anche non piccoli rinfreschi aziendali, oppure magari conoscono il fatto che hanno a disposizione una buona gastronomia artigianale

Arrivare poi alla questione che quello che sappiamo noi del catering e che lo possiamo utilizzare per organizzare degli eventi e quindi pensiamo a quelle persone che magari compiono l'anniversario di matrimonio e vogliono fare una festa invece di farla a casa ofarla in un ristorante, affittare una villa e poi chiedere questo servizio a domicilio con un buon menù per tutti gli ospiti

Naturalmente sia che parliamo di colazione di lavoro sia che parliamo di qualsiasi altro evento come stavamo dicendo sopra quello che fa la differenza è naturalmente la qualità dei cibi e anche la qualità del servizio, fermo restando che ormai è nella maggioranza delle città ci sono tantissime di queste aziende. E quindi se abbiamo bisogno di qualcosa ci conviene muoverci con un certo anticipo per provare quello più fa al caso nostro

E quindi per quanto riguarda le colazioni di lavoro possono essere utilizzate per esempio se si vogliono fare delle presentazioni aziendali di nuove idee e nuovi progetti o semplicemente anche per riunire tutti i dipendenti o magari se parliamo di quelle aziende che hanno dei venditori all'interno organizzare una colazione di lavoro può essere interessante per motivarli e per organizzare per esempio il lavoro per la settimana successiva o per il mese successivo

Può essere molto interessante organizzare una colazione di lavoro per i clienti

Ma anche come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un'altra questione interessante che si può collegare alle colazioni di lavoro e trasformare in questo momento per attirare dei clienti magari esteri organizzando una colazione aziendale un po' diversa dal solito per esibire prodotti locali della città in questione e in Italia sicuramente non ci mancano

Anzi tutte le ditte di agroalimentare potrebbero approfittare per fornire questi prodotti grazie al catering e quindi in un certo senso farsi anche pubblicità

Poi è chiaro che ci sono altri casi nei quali si preferisce una colazione internazionale in modo che tutti gli ospiti possono avere un certo gradimento e parliamo anche dei classici uomini d'affari che vogliono una colazione salata, ma soprattutto vogliono dei prodotti di qualità per quanto riguarda le materie prime migliori e per quanto riguarda dei rigidi e Severi controlli per la sicurezza alimentare che è una cosa molto importante

E per quanto riguarda i piatti possono essere piatti di frutta, ma possono essere anche i piatti salati come carne e salumi o pesce e naturalmente i piatti anche per i vegetariani