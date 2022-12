Logistica, si preparano grandi investimenti sul Piemonte

“In Piemonte stanno per essere effettuati grandi investimenti sulla logistica, soprattutto in relazione al Terzo Valico e alla Tav: arriveranno imprese da tutta Italia e anche da tutto il mondo, dobbiamo pianificare le nostre azioni con attenzione, rispettando ovviamente tutte le regole nazionali ed europee ma anche dando la possibilità alle aziende che lavoreranno sul nostro territorio di svilupparsi adeguatamente".

Lo ha detto il vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso che ha illustrato gli argomenti principali della programmazione in materia urbanistica in seconda Commissione, presieduta da Valter Marin.



La commissione Urbanistica ha dato parere favorevole a maggioranza al Documento di economia e finanza regionale 2023 – 2025 per la propria materia.

"Ci impegneremo per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore socio economico - ha specificato l'assessore - I Comuni dovranno modernizzare i loro Piani regolatori alla luce del piano paesaggistico e delle altre norme regionali". L'assessore Carosso ha anche precisato che sta lavorando al testo di una nuova legge urbanistica.