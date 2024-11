La Compagniadellozio presenta “Teatro nei borghi”, un nuovo ciclo di spettacoli teatrali in scena nei comuni dell’Ossola. Tre appuntamenti, tra Varzo, Malesco e Domodossola, per accompagnare il pubblico nel mese di novembre e poi fino al Natale.

Il primo spettacolo è previsto per venerdì 15 novembre alle 21.00, al teatro Alveare di Varzo. In scena “Perlasca. Il coraggio di dire no”, di e con Alessandro Albertin. Quest’ultimo racconta la storia di Giorgio Perlasca, un commerciante e disertore della repubblica di Salò, che nel 1944 si mise al servizio dell’ambasciata di Spagna a Budapest. Si finse console spagnolo per salvare la vita degli ebrei perseguitati dal regime nazista.

Sabato 30 novembre alle 20.45, il cinema teatro comunale di Malesco ospita “Le allegre comari di Windsor”, il capolavoro di William Shakespeare rivisto in chiave pop. Lo spettacolo, diretto da Luca Savani, vede in scena Matteo Morigi, Matteo Minetti, Martina Boselli, Laura Grosso e Cecilia Andreassi.

Terzo e ultimo appuntamento venerdì 13 dicembre alle 21.00 nel santuario della Madonna della Neve di Domodossola. In scena “Canto di Natale”, il celeberrimo racconto di Charles Dickens. Il testo, con la voce narrante di Matteo Minetti, è inframezzato dalle tradizionali “carols” natalizie eseguite dal Coro Polifonico di Varzo e Gian Luca Rovelli al clavicembalo.