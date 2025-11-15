Vco, a novembre crescono le assunzioni: 780 ingressi previsti dalle imprese

Nel Verbano Cusio Ossola le imprese guardano a novembre con un moderato ottimismo: secondo il Bollettino Excelsior elaborato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, il territorio si prepara a 780 nuove entrate, una trentina in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Un incremento lieve, ma che conferma una buona vitalità soprattutto nei comparti legati ai servizi.

La grande maggioranza dei contratti, circa l’80%, sarà a termine, una caratteristica ormai strutturale nel mercato del lavoro locale. A trainare la domanda restano i settori più tipici dell’economia del Vco: alloggio e ristorazione, che da soli assorbono 220 inserimenti, e commercio, che ne prevede 160. Seguono servizi alle persone, logistica e costruzioni, con numeri più contenuti ma comunque significativi.

Per le imprese, però, continua a essere complicato trovare candidati: un profilo su due è considerato difficile da reperire, segno di un mercato del lavoro dove domanda e offerta faticano ancora a incrociarsi. I giovani under 30 rappresentano il 30% delle figure ricercate, mentre solo il 7% delle posizioni è rivolto a laureati.