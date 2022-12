Calcio femminile: la partita Juventus-Como

Le ragazze bianconere ultimamente non hanno mai perso, ma contro il Como oggi si pareggia. Tutto grazie alla giocatrice Chiara Beccari, che blocca la Juve all'ultimo momento della sfida. Se vuoi avere il nuovo bonus sulle scommesse sporti e di sportaza nel 2023, accedi nel sito e troverai tante altre promozioni tra cui anche ricchi premi e le offerte dei nuovi bookmakers.

Una Juve che si ferma

La vittoria contro il Parma in quella partita fatta di minuti di recupero, ma con il Como, la Juventus non è riuscita ad andare oltre il pareggio. Quindi ancora si è lontani dalla classifica, con una Roma capolista che ha quei 6 punti in più. Le ragazze bianconere che finora non hanno mai perso ma vinto tutte le 25 partite giocate contro le neopromosse e in casa, adesso vestono nella completa amarezza. Infatti c'è da dire che le campionesse nelle ultime 54 partite del campionato avevano raccolto ben 50 vittorie, un risultato più che ottimo. Anche la squadra del Como sta giocando piuttosto benone, tanto che hanno raggiunto cinque punti nelle ultime quattro partite compreso il pareggio contro il Milan.

La partita Juventus-Como

Nella sfida di oggi, che vale la conquista del terzultimo posto, le ragazze bianconere avevano l'obiettivo di salire in classifica ma tutto è andato storto. All'inizio della partita subito attaccano le solite giocatrici sia Arianna Caruso che Cristiana Girelli e Sofia Cantore che riesce a fare rete ma che nel frattempo il gol le viene annullato. Un primo tempo pieno di sorprese perchè, poco dopo anche alla squadra del Como viene annullato il gol sul colpo di testa fatto da Giulia Rizzon. Insomma la partita viene sbloccata dalla giocatrice Julia Grosso che con un bel calcio mira e becca la porta portando in vantaggio i suoi. Ma la squadra del Como reagisce con la calciatrice Chiara Beccari che si guadagna un rigore che però viene ben parato. Le ragazze bianconere sfiorano il raddoppio con Julia Grosso e Agnese Bonfantini ma si chiude così un primo tempo piuttosto burrascoso.

Il secondo tempo della partita Juventus-Como

Nella ripresa sono minuti di gioco dove ancora non si conclude altro, le squadre si studiano e tentano di segnare ma nulla fin quando non arriva il gol di Chiara Beccari, la calciatrice 18enne dal ruolo dell'attaccante nonchè la star nell'Italia U19, presa in prestito dalla Juventus. Una giovane ragazza che promette bene e che nello stesso tempo segna sempre dei bei gol pesanti. Verso la finale della sfida, le ragazze bianconere tentano di rimediare ma la giornata è proprio sfortunata. La partita finisce così in pareggio con 1-1 dove negli ultimi minuti la giocatrice Chiara Beccari mette il blocco totale alle sue avversarie e sicuramente la sfida di oggi, frena anche l'obiettivo sulla corsa verso lo scudetto.

Le parole di Chiara Beccari

La giovane attaccante Chiara Beccari ha espresso le sue parole nella conferenza stampa dopo la partita contro la Junì ventus qualcosa riguardo la rete che ha segnato. La calciatrice della squadra del Como che è poi valso un prezioso punto ha dichiarato: “ Sicuramente questo gol contro la mia ex squadra è stata una bellissima emozione per me! Nonostante tutto il risultato che è molto importante per noi è stato quello più difficile del campionato, ma tuttavia devo dire che siamo anche cresciute molto come gruppo e come singoli e credo che il miglioramento si veda soprattutto da questi risultati. Io comunque mi sento così, cresciuta e migliorata da quando sono nella squadra della Como Women e per questo ringrazio non solo le mie compagne ma soprattutto il mio mister!" -ha concluso Chiara Beccari.