Un successo la prima giornata dei Mercatini di Natale. Piazza della Chiesa gremita per l'esibizione di Alberto Fortis. FOTO

Grande successo per la prima giornata di Mercatini di Natale a Domodossola. La manifestazione, organizzata dalla nuova Pro Domodossola, vede la partecipazione di 160 espositori nelle vie del Borgo di Domodossola. Molte le persone, tanti gli svizzeri, che hanno visitato i mercatini e il mercato del sabato. Nel pomeriggio tra le bancarelle anche il Togn e la Cia che hanno portato gli auguri del Comitato Carnevale. Alle 17 una piazza della Chiesa gremita ha ospitato Alberto Fortis che ha cantato alcuni suoi brani al pianoforte prima e accompagnato dalla sua 'vecchia' band domese poi.

Domenica si riparte dalle 9 alle ore 18.30 con l'apertura delle bancarelle dislocate tra via Osci, piazza Repubblica dell’Ossola, via Beltrami, piazza Rovereto, piazza Mellerio, piazza Mercato, via Giavina, piazza della Chiesa, piazza Chiossi, piazza Fontana e via Carina.

Durante tutta la giornata ci sarà musica itinerante con il Duo Trallallà e il Coro Gaudium; nel pomeriggio in Piazza Rovereto Orchestra del sottobosco, racconti sotto l’albero e Civico Corpo Musicale (itinerante).

In occasione dei Mercatini sarà presente un punto di ristoro.