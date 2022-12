Come rendere unico il soggiorno con un divano su misura

Un divano su misura consente di ottimizzare lo spazio disponibile personalizzandolo al massimo, sia per quanto concerne le misure che lo stile e i colori. In soggiorno, il divano è protagonista indiscusso e consente sia momenti di relax che puramente conviviali, in famiglia, tra amici, magari per parlare, vedere la televisione o rilassarsi insieme. A seconda degli usi e delle esigenze, può avere rivestimenti in pelle o in tessuto. In ogni caso, per trovare il complemento d’arredo più in linea con le proprie esigenze si consiglia di rivolgersi a VAMA Divani, leader nella produzione e nella realizzazione di articoli artigianali di pregio: Vama Divani realizza divani su misura che possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.

La scelta del divano

Quando si sceglie un divano e lo si commissiona su misura, lo spazio può essere sfruttato al massimo: esistono divani angolari che possono offrire sedute comode e ampie anche in una parete con angolo e magari includere anche una penisola o un pouf. Ovviamente si possono richiedere anche modelli più piccoli a due o tre posti, optando per rivestimenti differenti. La pelle è sicuramente più esclusiva e va curata per durare a lungo, mentre il tessuto migliore per molti è quello traspirante, naturale e sfoderabile per consentire un lavaggio costante.

A livello di modelli, poi, i braccioli se presenti possono essere determinanti sia per avere lo stile desiderato che per una questione di spazio: ne esistono di imbottiti ma anche in legno visibile. Analogamente, i piedini di appoggio di un divano classico di solito sono realizzati con lo stesso legno di alta qualità della struttura portante (più o meno visibili), mentre nelle sedute più moderne sono tendenzialmente metallici.

Infine, le lavorazioni del rivestimento sono altrettanto personalizzabili: si va dalla complessa e visivamente impattante capitonnè, tipica in special modo dei divani Chesterfield, a quella più semplice, fino ad arrivare a inserti luminosi come i bottoni Swarovski.

Tipologie di divano: dal classico al contemporaneo

Un divano classico come il già citato Chesterfield è già un complemento di arredo importante che rende il salotto esclusivo e non ha bisogno di molti altri elementi a supporto: lo stesso discorso vale per divani dall'evidente stile barocco, magari anche con rivestimenti damascati o nappe complementari. Talvolta la scelta è in perfetto equilibrio tra il classico e il moderno per sopperire alle esigenze di arredo più particolari: vi saranno quindi divani dal taglio retrò ma con colorazioni più vivaci e adeguate ad arredi contemporanei. Ciò può verificarsi soprattutto laddove l'arredamento sia un mix dei due stili.

I divani contemporanei si presentano soprattutto rivestiti in pelle liscia o in tessuti rigorosamente traspiranti e facilmente sfoderabili: qui i contrasti cromatici possono rivelarsi più netti ed è anche possibile richiedere l'inserimento di elementi mobili come il poggiatesta, il poggia piedi, lo schienale e persino i braccioli regolabili. In un'ottica di maggiore praticità, poi, non mancano i divani letto al fine di poter trasformare il soggiorno in una stanza per gli ospiti, oppure anche divani contenitore ove riporre cuscini e altri complementi utili.

Il divano su misura si può abbinare perfettamente anche a poltrone della stessa fattura, inserendo elementi di arredo quali tappeti, comodini e illuminazione diretta per evidenziarlo al meglio. I soggiorni suddivisi dalla cucina sono quelli ove si può spaziare maggiormente con spazi e complementi, mentre in un open space moderno occorre prestare attenzione ai rivestimenti che potrebbero trattenere odori e fumi dalla zona cucina. Si può ovviare anche inserendo il divano nei pressi di una finestra o in un angolo lontano da quello cottura.