Sciopero del 15 dicembre, Asl Vco: garantiti i servizi sanitari essenziali

Giovedì 15 dicembre 2022 da parte delle Organizzazioni Sindacali CGIL Piemonte e UIL Piemonte è stato proclamato per l’intera giornata lo sciopero del personale del pubblico impiego. Asl segnala che le Organizzazioni Sindacali NidiL CGIL e UIL Temp, in rappresentanza dei lavoratori in somministrazione, hanno comunicato l’adesione allo sciopero di 4 ore ad inizio turno di lavoro.

Asl Vco, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, garantirà il funzionamento dei servizi sanitari essenziali.