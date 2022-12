Quasi 2 milioni di euro del Pnrr per il nuovo asilo di Crevoladossola

Si chiude nel migliore dei modi l'anno dell'amministrazione di Crevoladossola. Sotto l'albero arriva dai fondi europei del Pnrr un finanziamento di quasi 2 milioni di euro (1.950.000 per l'esattezza) per il nuovo asilo nido comunale.

Uno stanziamento confermato una decina di giorni fa, quello da Bruxelles, che subentra a un precedente stanziamento ministeriale da un milione e 750mila euro disponibile per il Comune ossolano nei mesi scorsi e che consente in questo modo di aumentare la disponibilità di spesa delle casse comunali di oltre un 20% e di affrontare così il rincaro dei materiali. A marzo 2023 dovrà essere pronto il progetto esecutivo e saranno appaltati i lavori, la previsione è di inaugurare la nuova struttura a metà 2025.

La riqualificazione dell'edilizia scolastica è uno dei pilastri programmatici della Giunta guidata dal sindaco Giorgio Ferroni. Dopo la ristrutturazione delle scuole medie e le nuove scuole elementari di Preglia pronte per il prossimo settembre, con il nuovo asilo si delinea così il nuovo polo scolastico cittadino. “Un'eccellenza unica nel territorio ossolano” sottolinea con soddisfazione l'amministrazione di Crevoladossola, che insieme alla riqualificazione di villa Cesconi Renzi con fondi comunali vedrà cantieri per quasi 6 milioni di euro. “Un progetto generale -così il sindaco Ferroni- che ridisegna la struttura urbanistica e dei servizi proiettando il Comune nel Terzo Millenio per dei servizi di alta qualità che incontrano concretamente le esigenze della comunità”.