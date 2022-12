Proposte di lavoro e spazio informativo a Crevoladossola

La cooperativa Aurive e la rete di scuole “We4Job” organizzano a Crevoladossola un “Career Day”, sabato 17 dicembre, dalle ore 15 alle 18, presso il Centro Commerciale "Ossola Outdoor Center".

Questo evento, alla seconda edizione, è rivolto a giovani in cerca di occupazione tra i 17-34 anni e permetterà di promuovere le ricerche di personale per la stagione invernale 2022-23, rafforzando la sinergia tra aziende, istituti scolastici ed enti locali.

Il “Career day” è organizzato da Aurive in collaborazione con una rete regionale di scuole accreditate per gestire i servizi al lavoro aderenti al progetto We4Job insieme ai co-promotori del progetto ART+1 VCO per l'occupabilità di giovani Neet (Fondazione Comunitaria del Vco, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Buon Lavoro, Camera di Commercio e Centri Impiego Vco). Sono partner tecnici dell'evento anche Agenzia Piemonte Lavoro-Centro Impiego Vco, il servizio Eurodesk Provincia del Vco.

L’evento ospitato a Crevoladossola grazie alla partnership tecnica con Nova Coop e la rete di aziende presenti nel centro commerciale "Ossola Outdoor Center" di Crevoladossola, vuole promuovere le attività dello sportello dei servizi al lavoro della rete We4Job di Aurive.

Per “Career day” si intende uno spazio informativo accessibile, in cui viene facilitato il contatto tra giovani e mondo del lavoro, con il coinvolgimento di aziende locali e con opportunità occupazionali nei seguenti settori:

- commerciale, ristorativo, turistico (incluse aziende di gestione di impianti di risalita e piste da sci, con selezioni attive di collaboratori per varie mansioni);

- meccanico, elettronico, elettrotecnico, informatico, edile.

I partecipanti avranno l’opportunità di svolgere colloqui conoscitivi e di recruiting con uno staff formato da operatori dei servizi al lavoro della rete We4Job di Aurive per l'occupabilità di giovani e della rete Eurodesk Provincia del Vco per la mobilità in Europa. I giovani potranno candidarsi direttamente per le offerte di lavoro e tirocinio delle aziende del territorio e del Centro Commerciale Ossola Outdoor Center. Potranno inoltre ricevere informazioni e orientamento sulla costruzione del cv e sugli strumenti e tecniche di ricerca attiva del lavoro, su tirocini , scambi e volontariato in Europa.

Nella giornata verrà presentato anche il bando di servizio civile Universale, atteso in uscita intorno al mese di dicembre 2022, con sedi di servizio anche presso enti locali dell'Ossola, offrendo ai giovani un servizio di orientamento alla candidatura (quale ulteriore opportunità di inclusione per giovani Neet o con difficoltà di integrazione socio lavorativa).

Info: www.aurive.it