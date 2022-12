Premiate e ricordate le imprenditrici alberghiere del Vco

Premiate o ricordate giovedì 15 dicembre con delle “Dediche speciali” all’Hotel Il Chiostro le imprenditrici alberghiere del Vco che con il loro operato hanno reso grande i nostri territori in termine di ospitalità. La cerimonia si è svolta all’Hotel Il Chiostro dopo la messa in ricordo degli albergatori scomparsi celebrata dal vescovo Brambilla nella cappella interna della struttura ricettiva verbanese.

Di seguito la storia e le testimonianze di alcune delle imprenditrici premiate o ricordate giovedì scorso.

Margherita Silvera in Zacchera

Nasce a Sesto Calende nel 1938 da una famiglia di albergatori, frequenta la Scuola Alberghiera di Stresa, poi si perfeziona in Svizzera, Germania, Francia e Inghilterra. Inizia il suo percorso lavorativo all’Aeroporto di Malpensa come hostess di terra: viene scelta tra centinaia di candidati per la Sua profonda conoscenza delle lingue straniere. Nel 1961 convola a nozze con Carlo Zacchera e si trasferisce a Baveno, mantenendo però sempre stretti contatti con il fratello Silvano, nel frattempo subentrato alla direzione del Tre Re l’albergo di famiglia, e la sorella Anna Maria.

Moglie e braccio destro di Carlo Zacchera è stata per oltre 60 anni un “pilastro” insostituibile della Zacchera Hotels, coordinando l’attività operativa prima dell’Hotel Simplon , poi del Grand Hotel Bristol e infine del Grand Hotel Dino. Mamma di quattro figli che oggi danno continuità ai Suoi insegnamenti e gestiscono il gruppo alberghiero.

Sempre in prima fila, con una presenza e dedizione continua, ha dato il buon esempio a tutti i famigliari e collaboratori della Zacchera Hotels. Col suo percorso di carriera Margherita rappresenta i valori più moderni di una managerialità resiliente e olistica. Nel 2014 è stata insignita, a nome della Famiglia Zacchera, del premio Excellent 2014, riconoscimento di eccellenza per gli operatori dell’industria turistica, ricettiva e del made in Italy. Improvvisamente, lo scorso 4 dicembre, e a pochi giorni dal Suo compleanno, Margherita ha deciso di raggiungere il marito Carlo e intraprendere un nuovo cammino.

Yvonne Claire Saunier in Cattaneo

Nasce nel 1933 in un piccolo borgo dell'Alsazia. Dopo essersi diplomata presso il Collége Saint- Jean di Besançon, frequenta la Facoltà di lettere straniere presso l'Università di Besançon, laureandosi giovanissima in Lingue Moderne ed insegnando per alcuni anni quale Assistente universitaria e poi quale Professoressa di Inglese in un Liceo di Colmar in Francia. Nel 1960 viene in vacanza con i genitori presso l'Hotel Eden Panorama di Pallanza, dove incidentalmente una sera conobbe Dario Cattaneo che si occupava dell'Hotel di Ghiffa e che ben raramente era presente " all'EDEN ", gestito dal padre e dalla sorella. Nel 1962 abbandona la carriera di Docente e si sposa con Dario. Da subito inizia a coadiuvarlo nella conduzione dell'Hotel Ghiffa, facilitata dalla perfetta conoscenza di ben 4 lingue straniere... ed imparando velocemente l'italiano sul campo. Sempre a fianco del marito, in pochi anni è diventata un'albergatrice "a tutto tondo ", seguendolo per quasi 50 anni lo sviluppo aziendale dell'Hotel Ghiffa e, sul finire del secolo scorso, per un decennio la gestione e l'amministrazione del Grand Hotel Majestic, dell'Hotel Astor e delRistorante "Il Grotto " di Verbania. Dopo la scomparsa del marito nel 2012, si è progressivamente ritirata dall'attività, ma rimanendo in albergo fino all'ultimo, occupandosi nelle relazioni con i clienti abituali e storici che lo frequentano da decenni. E' deceduta serenamente nella sua Villa di Ghiffa nel gennaio del 2019...

Giuliana Caldi in Rosa

Grazie alla Sua passione, dedizione, gestione e sensibilità, l’Hotel Royal nel corso degli anni è cresciuto da piccolo albergo di poche camere ad importante struttura ricettiva, al passo con i tempi. Nonostante la sua presenza in questi ultimi tempi non sia più così frequente, resta una figura di riferimento sia per gli ospiti che per i collaboratori.

Giuliana Luparia in Zanetta

Classe 1945, cresciuta a Stresa e laureata in lettere Moderne all’Università Statale di Milano, insegna da pochi anni al Liceo Classico di Verbania quando il mondo dell’Hôtellerie entra a far parte della sua vita. Nel 1971 sposa infatti Giancarlo Zanetta, albergatore di seconda generazione, che insieme alla famiglia gestisce l’Hotel La Palma di Stresa, inaugurato nel 1964. Giuliana, detta Giudy, presto decide di abbandonare il mondo della scuola per lavorare insieme al marito. Con la sua costante e instancabile presenza negli anni succede alla suocera nel suo ruolo direttivo, occupandosi in maniera trasversale di tutti i reparti: in particolare di accoglienza, banchettistica, gestione del personale e housekeeping. Per ben due volte guida i lavori di completa ristrutturazione dell’hotel, una prima volta negli anni ’90 e una seconda a partire dal 2010. Oggi Giudy ricopre il ruolo di Amministratore Delegato della Società e con la sua esperienza supporta i tre figli nello sviluppo e nella crescita del business.

Lina Ottinetti in Mariani

Per una donna nata nel ’35 a Baveno, avere accesso ad un’educazione spendibile nel campo del turismo non era cosa semplice ne scontata. Dopo il matrimonio con Mario Mariani Lina Ottinetti è entrata a far parte attiva nella gestione dell’Hotel Astoria di Stresa contribuendo in maniera determinante al successo dell’impresa di famiglia. Negli anni è sempre stata la figura di riferimento sia per l’hotel Astoria che per la famiglia Mariani, fino ad essere nominata per alcuni anni, Presidente della società proprietaria del Grand Hotel des Iles Borromées e dell’Hotel Regina Palace.

Maria Ottinetti

Come sua sorella anche Maria Ottinetti ha fatto del turismo il suo ambito professionale. Una carriera nel mondo delle agenzie di viaggio l’ha portata ad aprire percorsi alla scoperta di paesi che negli anni 70 per la prima volta si aprivano al turismo organizzato, è poi arrivata ai vertici di una delle più importanti agenzie di viaggio Italiane.

Dal 1991 è entrata a far parte dell'azienda Albergo Astoria contribuendo al rilancio dell'Hotel Lido La Perla Nera di Carciano.

Anna Maria Padulazzi

Anna Padulazzi ha lavorato all’Hotel Regina Palace dal momento dell’acquisto negli anni ’70 . In seguito, ad una prima ed importante ristrutturazione dell’albergo, è riuscita a far crescere con entusiasmo l’Azienda. La sua esperienza e le sue conoscenze sono ancora un punto fermo per le generazioni che hanno lavorato con lei e quelle che l’hanno succeduta.

Daniela Racchelli

Nata nel ristorante di famiglia, Ristorante Serenella e quindi da lì ha iniziato a conoscere ogni segreto del lavoro. Ha studiato in collegio in Svizzera apprendendo perfettamente la lingua tedesca e successivamente in Inghilterra per studiare la lingua inglese alla fine degli anni 60. Tornata sul Lago Maggiore si è dedicata prima al Ristorante Serenella e dal 1978 all’ Hotel Carillon. E’ stata fino alla scorso anno l’anima dell’hotel riuscendo negli anni a consolidare una clientela internazionale. L’hotel è casa per molti ospiti grazie all’ambiente creato da Daniela negli anni, tanto da vedere ogni anno tornare clienti affezionati da oltre 30 anni.

Luisa Rossoni

Già 92nne, dal 1974 ha avviato la sua attività a Premeno, presso l’Hotel Villa Rosy. Spinta da un forte senso del lavoro, ha dedicato ogni singolo giorno al suo albergo senza mai perdere la passione che è riuscita a trasmettere ai nipoti che ad oggi proseguono l’attività di famiglia, con lo stesso spirito trasmesso da nonna Luisa.

Maria Cristina Zanetta in Padulazzi

Maria Cristina Zanetta , figlia di albergatori , dopo il matrimonio ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia del marito , presso l’albergo Milan e Speranza au Lac a Stresa. E’ stata a lungo una presenza costante ed attenta fino ai giorni nostri. La sua dedizione è di esempio per tutta la sua grande famiglia.

Gabriella Zanetta in Schmutz

Nata nel 1940 in una stanza al primo piano dell'Hotel Moderno di Stresa. L'albergo, allora una piccola pensione, era condotto dal padre Lino Zanetta e dalla Madre Domenica Airaga che avevano iniziato a gestirlo nel 1934. Quando la famiglia ha inaugurato l'Hotel La Palma, nel 1965 è subentrata nella gestione con il marito Bruno Schmutz, del quale proprio oggi, 15 dicembre, ricorre il 28° anniversario di morte, avvenuta nel 1994. Anni di grandi soddisfazioni e tanti sacrifici, che ha affrontato sempre con tenacia, professionalità e determinazione, uniti alla sua dolcezza e delicatezza innata, verso tutti coloro che l'hanno sempre circondata: famigliari, amici, ospiti e collaboratori. Dopo la dolorosa e prematura perdita, viene affiancata dal primogenito Luca nella gestione dell'albergo fino alla prima decade degli anni 2000. Con lui continua l'attività, la trasformazione e ampliamento dell'hotel Moderno arrivando a contare con soddisfazione le 54 stanze per oltre 100 letti di oggi. Si è poi gradualmente ritirata, pur mantenendo ancor oggi la carica di amministratore delegato della società che prosegue l'attività con i figli Luca e Laura. Difficile con l'età abbandonare completamente il campo con il cuore e con la mente, ...quando si è albergatori lo si è per sempre.







Di seguito l'elenco delle Imprenditrici dell’Ospitalità commemorate e premiate.

GIULIANA CALDI HOTEL ROYAL GAETANA CARDINI HOTEL LA RIPA ADRIANA CESARATO HOTEL ALPI ANNA DELLERA (ex proprietari Villa Aminta) MARIA GALLINOTTO HOTEL CANNERO CARLA GEROLA HOTEL DU PARC GIULIANA LUPARIA HOTEL LA PALMA RAFFAELLA MARCHETTI ALBERGO RIST. PICCOLO LAGO ELISA MARIA MARCHESI HOTEL CORONA LINA OTTINETTI HOTEL ASTORIA MARIA OTTINETTI HOTEL LIDO PERLA NERA ANNA PADULAZZI GRUPPO SIALM DANIELA RACCHELLI HOTEL CARILLON ROSANNA RIPAMONTI G.H. MAJESTIC BEATRICE RODENKIRCHEN HOTEL VILLA AMINTA LUISA ROSSONI HOTEL VILLA ROSY IVONNE CLAIRE SAUNIER HOTEL GHIFFA GABRIELA SCHMAUKE HOTEL EDEN - BAVENO MARGHERITA SILVERA GRUPPO ZACCHERA HOTELS MARIA CRISTINA ZANETTA HOTEL MILAN & SPERANZA AU LAC GABRIELLA ZANETTA HOTEL MODERNO