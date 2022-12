Consegnate a Cirio 3500 firme per ristrutturare San Biagio e Castelli

Consegnate nelle mani del presidente Alberto Cirio le 3500 firme di cittadini del Vco che chiedono il mantenimento dei due ospedali. A consegnarle Giandomenico Albertella, consigliere comunale di minoranza a Verbania consigliere provinciale.

Oltre a queste firme è stata consegnata anche una lettera firmata da 31 sindaci (tra i quali non figurano i comuni di Verbania, Omegna, Domodossola, Crevoladossola, Baveno e Gravellona) che hanno preso le distanze dalle dichiarazioni di Gianni Morandi, presidente dell'assemblea dei sindaci del Vco che nei mesi scorsi aveva chiesto alla Regione di prendersi la responsabilità di trovare un sito per l'ospedale unico. Ospedale unico che proprio l'assemblea dei sindaci aveva votato a maggioranza. I 31 sindaci hanno chiesto a Cirio e Icardi di “sviluppare lo studio '4P' di riorganizzazione sanitaria ospedaliera che prevede l'investimento di 200 milioni per la ristrutturazione dei due ospedali San Biagio e Castelli con 2 Dea e 180 posti letto ciascuno”.