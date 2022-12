Ultimo consiglio comunale dell'anno a Domo

Ultimo consiglio comunale domese dell'anno stasera alle ore 21 nella sala storica del Palazzo Municipale.

All'ordine del giorno l 'approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).L'adozione del progetto preliminare di variante parziale al Piano Regolatore Generale. Il Servizio di gestione del sistema cimiteriale del comune di Domodossola e la realizzazione di opere di ampliamento e l' affidamento in concessione a mezzo di "finanza di progetto" ad iniziativa pubblica, un' interpellanza del gruppo consiliare "Partito Democratico" in merito allo stato in cui versa via privata denominata convenzionalmente "Vicolo Binda" e un' interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" in merito al problema dei parcheggi in città, la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il periodo 01/01/2023-31/12/2025 e la nomina del presidente del Collegio.

In tutto gli argomenti in discussione saranno 12 questi gli altri: modifica dei criteri generali e del metodo di stima del prezzo di cessione delle aree utilizzate per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, suscettibili dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Aggiornamento metodo di stima - Affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione.

Razionalizzazione annuale delle partecipazioni . Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2023-2024. Sentenza del 13.06.2022 emessa dal Tribunale di Verbania nella causa. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Regolamento per l'applicazione del contributo costo di costruzione; correzione di errore materiale.