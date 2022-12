Hai difficoltà a superare la prova scritta per ottenere la licenza droni A2? Prova Easy Quizzz!

La regolamentazione dell’uso dei droni

Nel XXI secolo si è diffuso moltissimo l’uso dei droni, apparecchi volanti telecomandati da una persona che sta a terra e che da remoto decide dove farli volare, ad esempio per fare delle riprese video dall’alto.

Il 4 Gennaio 2021, l’ENAC (l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha emanato il nuovo regolamento ufficiale, con le relative novità, riguardante l’uso dei droni.

L’art. 19 del Regolamento UAS-IT (acronimo inglese che sta ad indicare “Unmanned Aircraft System”, ovvero il drone), tratta dell’ “Attestato di Pilota Categoria OPEN A2 ”.

Che cos’è l’Attestato A2?

L’Attestato A2 è un certificato rilasciato dall’ENAC alle persone che vogliono pilotare droni più pesanti e in aree urbane.

Il possesso di questa tipologia di Attestato, che segue l’ottenimento dell’Attestato A1/A3, dà ai piloti la possibilità di volare con droni fino a 2kg (dal 2024 fino a 4kg) anche in aree urbane, a condizione che si mantenga una distanza adeguata dalla gente (50 metri almeno).

L’articolo 19 del Regolamento UAS-IT riporta alcune informazioni molto importanti da tenere a mente, quali la necessità di essere in possesso dell’Attestato di Pilota Categoria OPEN A1-A3 per poter ottenere l’Attestato di Pilota Categoria OPEN A2.

Com’è l’esame per l’Attestato A2?

L’esame da superare con successo per ottenere l’Attestato A2 è un esame teorico di almeno 30 domande a risposta multipla, da eseguire obbligatoriamente presso un Centro di Addestramento autorizzato.

La prova si svolge sulle seguenti materie: prestazioni di volo e pianificazioni, meteorologia, gestione del rischio e mitigazioni tecnico-operative.

Puoi ritenere superato l’esame teorico, e passare al successivo esame pratico, solo se rispondi correttamente ad almeno il 75% delle domande.

