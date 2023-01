Il Giappone punto di forza per il mercato della Manifattura di Domodossola

“Abbiamo scelto di avere uno spazio espositivo a Tokyo per incrementare la nostra posizione nel mercato giapponese, e così è stato. La nostra presenza si è consolidata nel tempo”. Così parla Giulia Polli, direttrice generale di Manifattura di Domodossola, lo stabilimento di Villadossola che da anni ha aperto uno spazio espositivo nel quartiere centralissimo di Akasaka a Tokyo. Ora la Manifattura di Domodossola pare intenzionata ad aprire lo spazio a nuove condivisioni con altre aziende del made in Italy per ‘’farlo diventare un punto nevralgico di produzioni di eccellenza italiana”.

Giulia Polli lo spiega in una intervista ad una rivista editoriale online che si occupa di consumi, mercato, economia e commercio dell’area pelle italiana e internazionale.

‘’Pochi, o nessuno, apprezzano il made in Italy come i giapponesi – spiega Polli - . Il Sol Levante rimane un mercato fedele e di qualità per la pelle, l’artigianalità, la produzione tradizionale nostrana’’.

Mercato sul quale da anni punta l’azienda ossolana. Il Giappone è da molti anni uno dei mercati di riferimento della Manifattura . “I giapponesi amano il made in Italy più di noi italiani. Sono quasi ossessionati dalla produzione italiana – dichiara Polli - . I giapponesi amano i prodotti italiani, ma vogliono essere sicuri che la produzione rispetti certi standard’’. Un mercato in ripresa dopo che il Giappone è rimasto chiuso molto a lungo a causa della pandemia. Una situazione che oggi si è sbloccata.