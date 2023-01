Nomine Cariplo e bilancio, le critiche del gruppo 'Progetto Vco'

Per il Presidente "un rischio calcolato", per noi un ulteriore segnale di debolezza, inadeguatezza e ingenuità politica. Noi tutti sappiamo come gli anni che ci attendono sono fondamentali per le risorse in arrivo a Comuni ed Enti Locali, non è accettabile correre rischi: non ce lo possiamo permettere!

Il mancato rispetto della parità di genere, inoltre, bollato come una condizione non obbligatoria, umilia le numerose professionalità femminili disponibili sul territorio.

E' evidentemente il punto più basso di una già fallimentare Amministrazione Provinciale che, dopo oltre un anno a nascondersi di fronte all'impossibilità di compiere scelte politiche per via dei vincoli di bilancio, dimostra ogni giorno un'incapacità di interpretare in modo credibile il ruolo di guida istituzionale del territorio.