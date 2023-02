Che fine fanno i soldi del Pnrr? In Piemonte nasce il primo coordinamento sull'impatto dei fondi

Se ne parla da mesi, ormai (e purtroppo). Ma esattamente, cosa fa questo Pnrr? E soprattutto, i suoi fondi e le risorse destinate sul territorio, che fine faranno? In Piemonte proveranno a chiederselo gli esperti di una squadra composta da Istituto Universitario di Studi Europei e IRES Piemonte, quest’ultimo su mandato della Regione Piemonte.



L'obiettivo è quello di valutare l’impatto e il corretto utilizzo dei fondi europei e del PNRR, così da poter porre solide basi e buone pratiche per la realizzazione di progetti che interesseranno le nostre province. L’iniziativa è unica a livello italiano, per il momento.

“Ad oggi l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR presenta una situazione estremamente disomogenea su tutto il territorio, anche per via delle forti disparità di risorse e competenze - sottolinea il presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi -. Abbiamo bisogno di attivare sinergie e creare omogeneità tra piccoli e grandi Comuni ma per riuscirci dobbiamo partire dal monitoraggio dell’utilizzo dei fondi e dalla loro ricaduta sul territorio piemontese”.