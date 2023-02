Come giocare a videopoker

Quasi tutti coloro che hanno mai visitato un casinò fisico si sono imbattuti in una macchina da video poker. Puoi giocare a Videopoker in un bar e, in alcuni casinò, puoi anche goderti dei drink gratuiti. Ma perché le macchine da video poker sono così popolari? È l'esperienza necessaria o la semplicità del gioco touch screen? Forse sono le alte vincite che molti giochi di video poker offrono e, naturalmente, la magica scala reale, a volte con un jackpot progressivo. In questi giorni, ci sono anche macchine di video poker online che puoi giocare in casinò come il Bizzo Casino login .

Sebbene il video poker sia molto facile da imparare e giocare, è molto difficile padroneggiare le strategie del video poker che ti aiutano a sfruttare appieno l'altissimo ritorno al giocatore (RTP) che in alcuni casi può superare il 100%.

1. Comprendi la tabella dei pagamenti

La tabella dei pagamenti della macchina del video poker si basa sulla classifica delle mani di poker. Quindi, se hai familiarità con il Texas Hold'em Poker, sei pronto per partire. Tuttavia, questo non è strettamente necessario se vuoi imparare a giocare a Video Poker. La macchina del video poker segnerà la combinazione completa della mano di poker dopo ogni partita e ti pagherà le tue vincite in base alla tua mano.

Se vuoi VINCERE al video poker in modo più consistente, devi familiarizzare con la classifica delle mani.

2. Scegli un gioco di video poker e un bankroll adatti

Sedersi di fronte a una macchina da video poker a caso può ridurre efficacemente le possibilità di vincita.

La scelta di un gioco di video poker adatto è uno dei passi più importanti che dovrai compiere se vuoi vincere in modo più consistente mentre giochi a video poker. Prima di giocare, ricorda sempre di controllare la tabella dei pagamenti e la vincita per un particolare gioco di video poker. A differenza delle slot, qui devi solo fare affidamento sui numeri pubblicati dai casinò e dai loro fornitori di software, poiché i pagamenti del video poker possono essere calcolati statisticamente in base alla tabella dei pagamenti.

Dai un'occhiata al nostro articolo sui giochi di Video Poker più comuni e le migliori vincite per le tabelle dei pagamenti delle varie versioni che si trovano nei casinò terrestri o online, insieme alle vincite teoriche.

3. Piazza la tua prima scommessa al Video Poker

Ancora più importante di quanto sembri, puoi effettivamente aumentare la vincita prevista in base alla tua struttura di scommesse.

Per prima cosa, devi inserire dei soldi nella macchina del Video Poker. Questo viene fatto automaticamente online oppure puoi scegliere un importo e inserire il denaro facendo clic su un pulsante. Nei casinò terrestri, devi solo inserire una banconota che viene accettata dalla macchina.

La macchina del Video Poker mostrerà il tuo numero di crediti, a seconda dell'importo inserito e del valore dei crediti. Quando, ad esempio, inserisci una banconota da 20€ e il limite è di 5 centesimi, la macchina del Video Poker metterà a disposizione 400 crediti. Alcune macchine di video poker, nei casinò terrestri o online, danno ai giocatori la possibilità di scegliere limiti diversi. Generalmente si può passare da 5 centesimi, 25 centesimi (100 crediti con 20€), 50 centesimi (40 crediti) e 5€ (prendendo solo 4 crediti con 20€).

4. Scegli le carte giuste da tenere

Questa è la parte più difficile. Se non scegli le carte giuste secondo la strategia ideale per il Video Poker, il valore atteso di ogni mano diminuisce rapidamente.

Se non vuoi perdere velocemente il tuo bankroll, assicurati di mantenere le tue carte basate sulla scheda strategica del Video Poker che puoi trovare nel nostro articolo di strategia e negli articoli sui giochi di Video Poker.

Senza conoscere questo quadro con le strategie di Video Poker troverai situazioni in cui è estremamente difficile prendere le giuste decisioni.

Assicurati di stampare il tabellone delle strategie del video poker e di allenarti il più possibile giocando a video poker online gratuitamente.

Di seguito è riportato un esempio di una situazione delicata in cui la cornice torna utile. Molti giocatori cercherebbero sicuramente di ottenere la scala reale e mantenere il fante e la regina di quadri (o semplicemente il colore), il che in questo caso sarebbe un grosso errore.

La mossa corretta sarebbe mantenere bassa la coppia (tre di picche e tre di quadri). E diventa ancora più complicato nei giochi con jackpot progressivo. Se il jackpot progressivo raggiunge più di 21.500 crediti, allora la mossa corretta sarebbe mantenere il jack e la regina di quadri e provare la scala reale. Tuttavia, il rendimento atteso per Flush continuerebbe ad essere inferiore a Royal Flush e alla coppia ribassista.