Borgomezzavalle aderisce al progetto Polis di Poste Italiane

Poste Italiane partecipa al Piano Complementare al Pnrr con il Progetto promosso dal Governo ‘Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale’ dedicato principalmente ai piccoli comuni e alle aree interne con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide.

Il Progetto Polis prevede due principali linee di intervento: ‘Sportello Unico’ , che ha lo scopo di semplificare la vita dei cittadini nei centri più piccoli e meno raggiungibili e assicurare le medesime opportunità tra gli abitanti dei grandi e dei piccoli centri; e ‘Spazi per l'Italia’ per realizzare la più ampia rete nazionale di spazi per il co-working ed eventi di formazione destinati ai cittadini.

Il progetto partirà nei primi mesi del 2023 e il sindaco di Borgomezzavalle Stefano Bellotti ha partecipato alla conferenza che ha riunito a Roma un migliaio di primi cittadini di piccoli comuni da tutta Italia.

“È molto importante questo progetto di Poste Italiane per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti – racconta Stefano Bellotti -, si è svolto anche un confronto molto costruttivo con i colleghi sindaci dei piccoli comuni per il mantenimento dei servizi, come quello della Posta, è tema basilare”.