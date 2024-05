Una primavera ricca di appuntamenti per Santa Maria Maggiore

È stata ufficialmente presentata la nuova stagione degli eventi di Santa Maria Maggiore, che dalla primavera alla fine dell’anno sarà animata da innumerevoli appuntamenti tra cultura, musica, letteratura, folklore e molto altro.

Il capoluogo vigezzino è già meta, in queste settimane, di numerosi turisti e visitatori grazie alla presenza di tre diverse mostre inaugurate all’inizio della primavera. “Lassù sulle montagne… quaderni, fatiche, giochi dell’infanzia di un tempo” rimarrà visitabile fino a domenica 19 maggio ed è allestita in tre sedi del centro storico di Santa Maria Maggiore: la saletta al piano terra del Centro Culturale Vecchio Municipio, il portico di Piazza Risorgimento e il Lavatoio Comunale in via Roma accolgono l’originale esposizione liberamente ispirata al libro “Sotto la neve fuori dal mondo c’era una volta la scuola di montagna” di Benito Mazzi. Nella Serra della Casa del Profumo, all’interno del Giardino degli Aromi, è visitabile invece “Le custodi delle Alpi. Donne, montagne e cliché”, visitabile anch'essa fino a domenica 19 maggio: questa piccola esposizione voluta dal Comune di Santa Maria Maggiore e dalla Fondazione Rossetti Valentini vuole sottolineare le peculiarità della parabola esistenziale delle donne di montagna di un tempo. Una mostra inedita e particolarmente rilevante per approfondire il ruolo delle donne di montagna, spesso profondamente sottomesse ad un sistema: la storia, gli atti notarili e le questioni demografiche mostrano però condotte che denotano anche indipendenza, gesti di intraprendenza, capacità gestionale. Non casi isolati, ma consuetudini che saranno valorizzate nel percorso espositivo. Fino al 2 giugno è visitabile la mostra “Il genio degli Ossolani nel mondo”, presso le sale del Centro Culturale Vecchio Municipio. La mostra celebra gli Ossolani illustri che hanno lasciato tracce indelebili in Italia, in Europa e nel mondo e nasce dalla pubblicazione dell'omonimo libro dello storico Enrico Rizzi, edizione Grossi, vero e proprio dizionario biografico composto da 300 pagine in grande formato e oltre 200 illustrazioni. L’esposizione, itinerante, ma con un allestimento totalmente inedito realizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore, è stata realizzata da Paolo Zanzi e Fondazione Enrico Monti, con la collaborazione della Fondazione Maria Giussani Bernasconi e di Federico Troletti, curatore dei Musei Civici di Domodossola, e di Paolo Negri della Fondazione Paola Angela Ruminelli, sodalizio che ha ideato e ne sostiene finanziariamente il percorso a tappe.

Sempre nel mese di maggio è in programma l’evento che anticipa l’edizione 2024 di Sentieri e Pensieri: “Dai dai, cünta su”, previsto per l’11 maggio, è una giornata dedicata alla memoria di Benito Mazzi, giornalista e scrittore vigezzino scomparso nel 2022, a cui il comune di Santa Maria Maggiore rende omaggio con una serie di incontri, confronti al Teatro Comunale.

Domenica 19 maggio, invece, la terza edizione di “divARTImenti – l’arte di sollevare l’animo”, la giornata dedicata all’arte di sollevare l’animo: letture, giochi, mostre, musica, danza, piccoli eventi per un’occasione speciale. A partire dalle 10.00 fino alle 17.00 piccoli concerti, passeggiate con musica, allestimenti, installazioni, divertissements: una ventata di leggerezza e buon umore per grandi e piccini.