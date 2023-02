Borgomezzavalle, installati i lampioni a basso consumo

Il Comune di Brogomezzavalle è già a buon punto per quanto riguarda gli obbiettivi prefissati per la transizione energetica e il risparmio di energia: sono stati sostituiti tutti i punti luce del territorio di competenza con le lampade a led.

Un primo passo molto importate come esplicita il sindaco Stefano Bellotti: “È un tema molto importante il risparmio e l’efficientamento energetico, già in tempi non sospetti la crisi energetica ha aumentato i costi dell’energia”.

“Sostituire le lampade con i led ha impegnato molte risorse ma il risparmio alleggerirà le casse comunali delle spese per l’energia elettrica” conclude il primo cittadino.

I fondi per la sostituzione dei lampioni sono stati reperiti grazie ai bandi per l’efficientamento energetico del Governo.