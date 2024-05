Un concerto per il restauro del teatro della Cappuccina

Il locale Lions Club organizza un concerto di solidarietà che si terrà alle 21.00 di sabato 11 maggio nella suggestiva cornice della chiesa della Cappuccina. L'ingresso sarà a offerta libera, e l'intero ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Sant'Antonio per il restauro del suo salone teatro, in particolare per il cambio di quasi la totalità delle poltrone in legno. Il club ha già offerto un contributo di mille euro per sostenere questa causa.

Durante la serata, si esibirà il quintetto di ottoni VeCuOs Brass, composto da Matteo Macchia e Federico Cavalli alle trombe, Ruben Pompilio al trombone, Luca Dosio al corno e Gino Salviato alla tuba. Proporranno le indimenticabili colonne sonore dei film di ogni epoca, regalando al pubblico un'esperienza musicale coinvolgente e emozionante. Inoltre, ci sarà una sorpresa con l'intervento di uno scenografico corno delle Alpi.