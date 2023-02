Lotteria Italia 2022: ecco com’è andata l’ultima edizione

Conclusasi da poco con la tradizionale estrazione finale del 6 gennaio, la Lotteria Italia 2022 ha regalato anche quest’anno delle emozioni uniche agli Italiani e in modo particolare ai fortunati che si sono aggiudicati qualche premio. Come sempre, va detto che anche in questa edizione c’è chi non ha riscosso la propria vincita e viene da chiedersi se lo farà, visto che ogni anno sono parecchi i premi che rimangono nelle casse dell’Erario perché non reclamati da nessuno!

Ma com’è andata quest’ultima edizione? Quali sono state le novità più interessanti e cosa c’è da sapere sulla Lotteria Italia 2022? Scopriamolo insieme.

Lotteria Italia 2022: moltissimi gli Italiani sintonizzati online

Quest’anno sono stati moltissimi gli italiani che hanno cercato aggiornamenti su Lotteria Italia e i premi giornalieri online, andando sul sito web ufficiale. I canali virtuali d’altronde stanno riscuotendo un successo crescente e le stesse vendite online ne sono la dimostrazione. Se infatti un tempo i biglietti della Lotteria Italia si potevano acquistare esclusivamente presso le ricevitorie o i concessionari fisici abilitati, adesso le cose sono cambiate. Anche quest’anno, infatti, è bastato andare sul sito di uno dei rivenditori autorizzati o scaricare l’app My Lotteries per acquistare il proprio biglietto in formato digitale e partecipare come tutti gli altri alle varie estrazioni.

Non sorprende dunque che molti Italiani abbiano scelto di tenersi aggiornati sulla Lotteria Italia 2022 attraverso i canali online.

Raffaella Carrà: icona intramontabile della Lotteria Italia

Ad essere stata apprezzata parecchio dagli Italiani è stata anche la scelta di celebrare Raffaella Carrà: l’icona della musica italiana legata al gioco che è venuta a mancare il 5 luglio 2021. Grazie al videoclip realizzato da EPIK sulle note del famosissimo singolo “Ballo Ballo”, questa straordinaria artista è stata celebrata al meglio.

Soliti ignoti – Il ritorno: record di ascolti il 6 gennaio 2023

Che dire dell’estrazione finale della Lotteria Italia 2022? Come di consueto, questa è stata trasmessa in diretta TV in prima serata nel corso della trasmissione “Soliti ignoti – Il ritorno” condotta da Amadeus, uno tra i presentatori più noti legati alla Lotteria Italia. Come abbiamo accennato, molti Italiani hanno approfittato della possibilità di seguire l’estrazione anche online, ma ciò non sembra aver inciso in modo particolarmente significativo sugli ascolti. La puntata della trasmissione condotta da Amadeus il 6 gennaio 2023 ha registrato infatti un vero e proprio record, battendo tutti i programmi andati in onda sulle altre emittenti. I dati Auditel riferiscono di uno share pari al 28,7% e di ben 4.813.000 spettatori incollati alla TV per seguire l’estrazione finale della Lotteria Italia 2023.

I biglietti: vendite in calo nell’ultima edizione della Lotteria Italia

Tutto sommato possiamo dunque dire che l’ultima edizione della Lotteria Italia sia andata bene, anche considerando che è stato venduto un numero di biglietti abbastanza in linea con l’anno precedente.