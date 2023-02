''Autostrade renda noto cronoprogramma dei lavori sulla A26''

‘’Autostrada Voltri-Sempione è ormai diventata una situazione insostenibile e soprattutto pericolosa! Ve bene che c’è stato il covid, va bene la crisi energetica, va bene i materiali che non arrivano e l’inflazione al 10 per cento ma società Autostrade è una grande azienda, con grandi utili, ci deve dire cosa sta facendo’’. Alberto Preioni, presidente del gruppo Lega in Regione, ha scritto ad Autostrade Italia per avere un dettagliato crono programma degli interventi nel tratto che interessa Novara e il Verbano Cusio Ossola.

‘’Chi percorre l’autostrada vede la situazione di disagio che c’è da tempo – dice – ma non è mai chiaro cosa Autostrade stia facendo. Quindi vogliamo avere notizie certe perché questa è una strada internazionale, che serve soprattutto al turismo che ha visto dati importanti per i nostri laghi. Quindi occorre sapere cosa si sta facendo ma anche i tempi precisi degli interventi’’.