Lavori lungo la pista carrabile Devero Crampiolo: strada chiusa per una settimana

Sono in programma dal 26 al 30 maggio i lavori di manutenzione e sistemazione del dissesto lungo la pista carrabile Devero Crampiolo, realizzati nell’ambito del finanziamento Fesr accordato all’ente Aree Protette dell’Ossola da regione Piemonte.

L’ente comunica che, per permettere l’esecuzione dell’intervento, il traffico veicolare così come il passaggio a piedi o con biciclette saranno interdetti per la durata dei lavori, che si svilupperanno compatibilmente con le condizioni meteo.

I pedoni e gli escursionisti possono comunque raggiungere Crampiolo, dall’Alpe Devero, lungo gli abituali tracciati “del Vallaro” e lungo il sentiero per Crampiolo, attraverso “Corte d’Ardui” che si imbocca subito dopo il ponte all’ingresso di Devero, mantenendo la destra prima dell’Albergo Cervandone.