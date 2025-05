Il Sempione protagonista dell’Alpine Traffic Observatory a Domodossola

In occasione dei momenti preparatori a EXPO Internazionale Italo-Svizzera 2025, Domodossola ha ospitato un evento di rilevanza straordinaria a livello europeo: la seduta dell’Alpine Traffic Observatory (ATO), organismo del Comitato misto UE-Svizzera per i trasporti terrestri, che ha il compito di monitorare e analizzare i flussi di traffico stradale e ferroviario attraverso i principali valichi alpini, promuovendo politiche comuni per una mobilità sostenibile, efficiente e transnazionale.

La presenza dell’ATO a Domodossola rappresenta un fatto eccezionale, fortemente voluto dal Sindaco Lucio Pizzi, con l’obiettivo di rilanciare il ruolo strategico del valico del Sempione, sia nel contesto dei corridoi commerciali europei che nel quadro dello sviluppo del turismo lento e consapevole.

Nel corso della giornata si è tenuto un incontro istituzionale tra i componenti dell’ATO e i rappresentanti del territorio, durante il quale il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, il Presidente del GAL Laghi e Monti Marco Cerutti e l’Assessore alle attività produttive Gianluca Iervasi hanno espresso al presidente di turno del gruppo di lavoro, Mr. Thomas Kaufmann, policy officer presso la Direzione generale della Commissione Europea, la forte volontà dell’Ossola e delle aree limitrofe di sostenere e valorizzare il corridoio ferroviario del Sempione, essenziale per collegare il Nord Europa con il Mediterraneo.

All’appuntamento era presente anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni.

Nel corso dell’incontro, le istituzioni locali hanno evidenziato le potenzialità offerte dal territorio in termini di turismo ferroviario lento e sostenibile, sottolineando come la riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi ferroviari possa contribuire in maniera significativa al rilancio economico e turistico delle aree montane e prealpine.

Un tema centrale è stato quello della galleria elicoidale di Varzo, tratto ferroviario risalente all’inizio del Novecento che oggi rappresenta un collo di bottiglia sulla linea internazionale. Questo tratto impone forti limitazioni al traffico ferroviario, sia in termini di velocità che di capacità, ostacolando di fatto la piena efficienza dei collegamenti tra Genova e Rotterdam, asse logistico strategico sul quale Domodossola svolge un ruolo di assoluto rilievo.

«L’auspicio condiviso – ha dichiarato il Sindaco Pizzi – è che la presenza dell’ATO nella nostra città possa fornire un ulteriore impulso al dialogo per corridoi competitivi, moderni e pienamente inseriti nella visione europea della mobilità sostenibile».

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a proseguire il dialogo istituzionale e a promuovere progettualità condivise che abbiano al centro l’intermodalità, il rispetto dell’ambiente e il rilancio economico delle regioni alpine.