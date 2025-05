Tagli ai fondi per le strade provinciali, Indipendenza: "Scelta sbagliata, ingiustificata e pericolosa"

“Apprendiamo le dichiarazioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti di tagliare del 70% i fondi per la manutenzione (essenzialmente stradale) da quest’anno e fino al 2036. Riteniamo assolutamente sbagliata, ingiustificata e pericolosa una scelta del genere”. Anche Indipendenza si schiera contro gli annunciati tagli, da parte del governo, alle risorse per le strade provinciali.

“Le province – si legge ancora nella nota - già stentano a fare la normale manutenzione sulle strade di loro competenza, con tagli di questa entità rischiamo di mettere in crisi la sicurezza stradale su gran parte del territorio, con grave compromissione delle strade di montagna. I tagli ammonteranno a circa 1,7 miliardi di fondi già assegnati per manutenzione, asfaltatura, barriere paramassi, ponti viadotti e gallerie. Come è possibile che un Governo di centro destra metta in crisi questo sistema per garantire un investimento “aleatorio” quale il ponte sullo stretto di Messina non riusciamo a comprenderlo”.

“Facciamo fatica a comprendere come i partiti che negli anni hanno detto di rappresentare più di altri i nostri territori non dicano nulla sul tema. Esprimeremo la nostra contrarietà con ogni mezzo a nostra disposizione - dichiara il segretario regionale Beppe Lauria - e porteremo le giuste istanze dei territori piemontesi in ogni sede istituzionale affinché questa scelta sciagurata non ricada negativamente su tutta la regione, con grave nocumento per la popolazione”.