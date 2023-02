Piedimulera, il medico di famiglia va in pensione ma manca il sostituto

A Piedimulera il medico di famiglia Ettore Donelli cessa l'attività. Non c'è però al momento un dottore che lo possa sostituire. Della vicenda si sta interessando il sindaco Alessandro Lana.

“A seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini -spiega Lana-, mi sono attivato in questi giorni con Asl Vco per verificare la situazione relativa al pensionamento del dottor Donelli, a cui va il nostro ringraziamento per quanto ha fatto per la nostra comunità in questi anni. Il problema però ora ricade sui pazienti che dal 28 febbraio si troveranno scoperti perché, come mi è stato spiegato dal dottor Borgotti, non è possibile al momento trovare un nuovo medico da assegnare per carenza di personale, almeno fino a quando la Regione non pubblicherà le graduatorie del concorso effettuato dai medici neolaureati. A tal proposito è stato specificato che in questa fase ogni paziente dovrà provvedere a cercare un nuovo medico nell'ambito territoriale che purtroppo esce anche dai confini del paese, ma sarà mia premura stare 'con il fiato sul collo' ad Asl affinché questa situazione duri il minor tempo possibile”.

“Nei prossimi giorni -conclude il sindaco- cercheremo di mettere a disposizione dei cittadini di Piedimulera uno sportello di aiuto nella ricerca di un nuovo medico, in particolare per le persone anziane e con difficoltà a recarsi allo sportello Asl o ad utilizzare la piattaforma regionale”.