''Pavoneggiano tanto sull'Autonomia, ma dimenticano le Province''

‘’Venerdì 24 febbraio, la VII Commissione permanente sulle Autonomie e Affari Regionali del Piemonte si è riunita presso la sede del Consiglio Regionale, all'ordine del giorno l'incontro con il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il tema dell'incontro le Autonomie per le Regioni ordinarie. Si parla tanto di autonomia, in buona sostanza più soldi e più potere concentrato nelle mani dei Consigli Regionali. Non è dato sapere però come avverrà questo processo, ma soprattutto il ruolo delle province, che a breve ritorneranno a eleggere i propri rappresentanti. Democrazia diretta sul modello città - stato dell'antica Grecia ( polis ), ma qui non siamo all'interno di una città, ma bensì nel sistema complesso territoriale regionale, ovvero democrazia rappresentativa. Pavoneggiano tanto sulle Autonomie, ma si scordano della Provincia Montana del VCO, un modello mai decollato’’. Lo dice Massimo Ficara, consulente politico vicino alla destra ed ex commissario del MSN provinciale.