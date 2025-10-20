Il problema delle Zps approda in consiglio comunale

Convocato per mercoledì 22 ottobre alle ore 21 la prossima riunione del Consiglio comunale. La seduta vedrà soprattutto la discussione di un ordine del giorno relativo alla situazione delle zone Zps (Zone di Protezione Speciale) presenti in Ossola, un tema di particolare rilevanza ambientale per l’intero territorio.

Tra gli altri temi all’ordine del giorno figurano la variazione di bilancio e l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, che sarà valido per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030.Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare la perizia di conciliazione relativa a una porzione di terra gravata da diritti di uso civico nel territorio comunale.

Nel corso della seduta verranno esaminati anche due nuovi regolamenti comunali: il primo riguardante il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, il secondo dedicato alla concessione di servizi funerari gratuiti nei casi di indigenza o d’interesse pubblico.