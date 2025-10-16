Le consigliere piemontesi di Fdi attaccano Landini: “Insulti sessisti contro Meloni, la sinistra prenda le distanze”

Nuova bufera politica dopo le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che avrebbe definito la premier Giorgia Meloni “cortigiana” durante un intervento pubblico. L’espressione, giudicata “volgarmente sessista” da Fratelli d’Italia, ha scatenato la reazione indignata delle consigliere regionali piemontesi del partito.

In una nota congiunta, le esponenti di FdI hanno condannato con fermezza le dichiarazioni di Landini, sottolineando come tali parole rappresentino “l’ennesimo esempio di un linguaggio d’odio e di disprezzo nei confronti di una donna che ricopre il più alto incarico istituzionale del Paese”.

“Alle uscite sempre più scomposte e volgarmente sessiste di Landini siamo purtroppo abituate - scrivono le consigliere -. Esse tradiscono il suo nervosismo, il suo astio politico e il deficit di argomenti. Ci aspettiamo che Elly Schlein e tutte le colleghe in Consiglio Regionale prendano subito le distanze da queste parole gravemente offensive”.

Le rappresentanti piemontesi di Fratelli d’Italia avvertono inoltre che, se dal fronte progressista non arriverà una presa di posizione chiara, “il richiamo al femminismo rischierebbe di ridursi a mera retorica”.