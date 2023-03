Inps, arriva la Certificazione Unica per i redditi percepiti nel 2022

Dal 16 marzo sarà possibile, entrando sul sito www.inps.it sul portale – “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” – accedere al modello della CU/2023 da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i pensionati ciò sarà possibile anche dal servizio on-line “Cedolino pensione”. Dalla stessa data, la CU/2023 sarà disponibile anche sull'App INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

In alternativa, la certificazione unica potrà essere richiesta tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la posta elettronica certificata (PEC) richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità del richiedente. In tal caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.