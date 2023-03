Stecco (Lega Salvini Piemonte): “Giornata Internazionale contro il Papilloma Virus, un ordine del giorno per portare la copertura vaccinale anti-Hpv tra gli adolescenti al 95%”

Prosegue l'impegno del Consiglio regionale del Piemonte affinché la ricorrenza della Giornata Internazionale contro il Papilloma Virus Umano, che viene celebrata oggi, non sia solo simbolica.

"Il percorso contro l'Hpv non si interrompe mai - spiega il presidente della commissione Sanità del Piemonte, il leghista Alessandro Stecco -, questa settimana ho depositato l’ordine del giorno che propone di inserire tra le attività delle Aziende Sanitarie Regionali il miglioramento della copertura vaccinale anti-Hpv sino a raggiungere il livello del 95% di femminile e maschile nel corso del dodicesimo anno di vita”.

"Ho inoltre proposto - prosegue Stecco, medico e docente universitario eletto in Regione con la Lega Salvini Piemonte - di valutare l'offerta gratuita progressiva della vaccinazione per le donne over 30, a partire da quelle nate nel 1993, e di inserire nella lettera d’invito del pap test la possibilità di aderire gratuitamente o in compartecipazione dei costi”.

"Non ultimo a livello di importanza - ha concluso il presidente vercellese della commissione Sanità - ho sollecitato a continuare a rafforzare la strategia di sensibilizzazione della popolazione con iniziative come il convegno del novembre 2022 sui rischi, la prevenzione e la cura del Papilloma Virus, con lo scopo di garantire che la Regione Piemonte sia all’avanguardia in Italia nell'obiettivo dell’eliminazione delle neoplasie da Hpv, coerentemente con le strategie globali ed europee”.